19 Сентября 2023
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Образование
Фото: Накануне.RU

Исследование показало массовое сопротивление учителей бюрократической цифровизации школ

Российские учителя сопротивляются цифровизации школы, и это явление отчасти подобно луддизму, когда в начале XIX века в Англии были стихийные протесты против внедрения машин на производстве и вытеснения людей. Об этом говорится в статье "Учителя в условиях "кризисной цифровизации": на пороге "нового луддизма"?", опубликованной в "Социологическом журнале".
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Отмечается, что если исторический проигрыш и уход английских луддитов, артельных рабочих, был предрешен, то с учителями не так. Без учителей обойтись невозможно. Авторы провели 41 интервью с учителями 5–11-х классов, чтобы выяснить отношение к происходящим процессам.

Учителя признавались, что чувствуют давление с двух сторон: со стороны родителей школьников и со стороны школьной администрации. Некоторые говорили, что все враждебно относятся к учителям. А в условиях цифровизации за действиями учителя стало гораздо проще следить. Родители без конца обсуждают в чатах школу и учителей, что создает не очень хороший фон для учителей, за которыми следит еще и администрация, которая все реже встает на сторону учителя в спорных ситуациях.

"Учителя признавались, что на дистанте только мотивированные ученики готовы учиться, однако от учителя требуют высоких результатов (как правило, измеряемых через баллы ЕГЭ у учеников)", - говорится в статье.

Авторы делают вывод, что учителя сопротивляются не столько самим цифровым инструментам в обучении, сколько бюрократизму системы, который становится "цифровым бюрократизмом".

"Многие рады использовать цифровые технологии с оговоркой, чтобы это было в "естественном" формате, а не по указанию сверху. Последнее учителя воспринимают не просто как вмешательство в свой стиль преподавания, но и как попытку подменить насущные технологические вопросы сугубо бюрократическими аспектами, порой идущими вразрез с реальными потребностями педагогов. Это касается, в частности, предлагаемых сверху платформ и приложений", - отмечают авторы.

Еще одна особенность в изменении позиции учителя: школа в значительной степени взваливает образовательный процесс на семьи, а те противостоят школе и учителю. По мнению учителей, сама их профессия поменялась не очень сильно, но изменение к учителям произошло очень сильное.

"Это отношение стало потребительским и заметно отличается от того, к чему привыкли учителя, когда сами учились в школе. Ощущение уязвимости, страха, что могут обвинить в несоблюдении правил и регламентов, усугубилось еще бóльшим усложнением "системы", которая, по мнению некоторых опрошенных, стала невыносимой. В этих условиях падение качества образования, которое произошло после пандемийного дистанта, можно рассматривать не как следствие того, что учителя не справились с цифровыми технологиями, а как результат того, что они были измотаны общей борьбой с "системой", - пишут авторы исследования.

В статье делается вывод, что "луддизм" учителей связан с резким усилением давления на них, притом что им не дают заниматься своей основной задачей - учить детей.

Теги: школа, учителя, цифровизация


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