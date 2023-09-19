19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральский полпред высоко оценил роль оружейников в спецоперации

Уральский полпред Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов оружейной промышленности с профессиональным праздником.

"Мастерство русских оружейников во все времена было предметом гордости нашей страны. Их неординарный взгляд, оригинальные конструкторские решения и внимание к деталям обеспечивали самые высокие боевые качества оружия. Сегодня отрасль также находится в руках крепких, талантливых профессионалов", - цитирует полпреда его пресс-служба.

В период проведения специальной военной операции развитие оружейной промышленности имеет особое значение, существенный вклад в ее стабильную работу вносит Уральский федеральный округ. Оборонно-промышленные предприятия регионов оперативно перестроили работу, уточнил полпред.

"В разы увеличили объемы выпуска продукции. И все это благодаря усердию, терпению и стойкости работников. Отдельные слова благодарности инженерам и конструкторам, которые занимаются разработкой новых решений в области оружейной промышленности. От вас во многом зависит безопасность нашей страны в будущем. Благодарю всех работников отрасли за самоотверженный труд. Желаю добра, здоровья, счастья и мирного неба над головой", - сказал Якушев.

Теги: Владимир Якушев, оружейники, поздравление


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