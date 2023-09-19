Свердловская прокуратура открыла "горячую линию" по нарушениям на старте отопительного сезона

Прокуратура Свердловской области открыла "горячую линию" по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ на старте отопительного сезона 2023-2024 годов.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с завтрашнего дня, 20 сентября, начинается прием обращений и информаций от граждан по номеру 8 (343) 376-82-61. В обращениях надо указывать адрес проживания и контактный телефон, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, и суть проблемы. Обратиться с заявлениями можно лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: Екатеринбург, ул. Московская, 21, а также через интернет-приемную прокуратуры региона.

Отопительный сезон на Среднем Урале начался в середине сентября. Включение отопления в жилых домах и социальных объектах должно быть завершено до 2 октября 2023 года.

По всем поступившим обращениям прокуратурой будут организованы проверки. В случае выявления нарушений обещают принять меры.