В Америке признали провал действий НАТО из-за Путина

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс полагает, что Россия жестко ответила на провокационную политику США по расширению НАТО.

"Россия прямо сейчас говорит нет (Вашингтону), и остальные страны следом заявляют: "Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир", - цитирует РИА Новости Сакса, который уточнил, что это противостояние переходит на новый уровень.

Напомним, ранее сенатор Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что Россия может выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН. Так он оценил тот факт, что Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против России о якобы нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда – неотъемлемая часть Устава ООН", - написал Косачев в своем telegram-канале.