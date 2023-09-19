19 Сентября 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Reuters/Al Drago

В Америке признали провал действий НАТО из-за Путина

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс полагает, что Россия жестко ответила на провокационную политику США по расширению НАТО.

"Россия прямо сейчас говорит нет (Вашингтону), и остальные страны следом заявляют: "Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир", - цитирует РИА Новости Сакса, который уточнил, что это противостояние переходит на новый уровень.

Напомним, ранее сенатор Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что Россия может выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН. Так он оценил тот факт, что Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против России о якобы нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда – неотъемлемая часть Устава ООН", - написал Косачев в своем telegram-канале.

Теги: Джеффри Сакс, США, НАТО, гегемон


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