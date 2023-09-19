19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уралец отсудил компенсацию у Wildberries за бракованные смарт-часы

На Среднем Урале суд обязал Wildberries вернуть деньги за некачественный товар.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, житель Качканара купил на сайте wildberries.ru смарт-часы за 1 тысячу 816 рублей. После получения товара при первом включении он обнаружил недостаток: уже после пяти минут работы потух экран. На следующий день часы проработали некоторое время, после чего отключились и больше не включались.

ООО "Вайлдберриз" не предоставило покупателю никаких контактов продавца, все вопросы решались только через форму обратной связи в личном кабинете и электронную переписку. При этом маркетплейс одобрил возврат товара, но деньги за бракованный товар не вернул.

Уралец обратился за помощью в Качканарский консультационный пункт для потребителей, где подготовили иск в суд с требованием вернуть сумму за смарт-часы. В итоге суд взыскал с ООО "Вайлдберриз" деньги за некачественный товар, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы – всего почти 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга отсудил деньги у Wildberries за бракованный ноутбук.

Теги: смарт-часы, компенсация, суд


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