19 Сентября 2023
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Фото:русская весна

NYT: Ракетный удар по рынку в Константиновке был нанесен ВСУ

Журналисты американской газеты New York Times опубликовали расследование ракетного удара по городскому рынку в Константиновке, который произошел 6 сентября. В результате погибли 15 мирных жителей и еще около 30 человек пострадали.

Минобороны России тогда заявило, что удар по Константиновке нанесли ВСУ. Украинские власти и сам президент страны Владимир Зеленский обвинили в обстреле ВС РФ, однако уже тогда ряд независимых военных аналитиков усомнился в версии Киева. Журналисты NYT приходят к выводу, что ракета была украинской, выпущенной, скорее всего, из ЗРК "Бук".

Константиновка находится в ДНР, сейчас она под контролем Киева.

Журналисты из NYT смогли получить доступ к фрагментам ракеты, изучили спутниковые снимки, показания свидетелей и информацию из соцсетей. Они считают, что ракета, выпущенная из "Бука", в какой-то момент стала неуправляемой. Эксперты, опрошенные репортерами, считают, что ракета могла сойти с курса из-за неисправности электроники и или повреждения оперения наведения.

"Представитель вооруженных сил Украины заявил, что служба безопасности страны расследует инцидент и согласно национальному законодательству не может давать дальнейшие комментарии", - говорится в публикации.

Авторы добавляют, что "первоначально украинские власти пытались помешать журналистам получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара". "Но журналистам в итоге удалось добраться до места происшествия, опросить свидетелей и собрать остатки использованного оружия", - добавляют они.

Теги: константиновка, ракетный удар, расследование


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