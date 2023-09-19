19 Сентября 2023
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Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге подросток выстрелил в голову другу из пистолета с Wildberries

15-летний подросток из Екатеринбурга случайно выстрелил своему другу в голову из пневматического оружия. Пистолет якобы был куплен на Wildberries всего за 2 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, оба подроста купили по пистолету и отправились к детской больнице стрелять по банкам. Один из школьников решил покрутить оружие за скобу и случайно выстрелил в голову друга. После этого делом заинтересовалась полиция.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга рассказали, что несмотря на опасные игры подростков, пуля прошла не слишком глубоко, а потому серьезных травм пострадавший не получил. У школьников изъяли оружие и пять газовых баллончиков для пистолетов. Еще предстоит узнать, каким образом несовершеннолетние смогли так легко их приобрести.

Оба подростка были поставлены на учет. В настоящее время сотрудники ПДН продолжают проверку по данному факту.

Теги: Екатеринбург, подросток, пистолет, Wildberries


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