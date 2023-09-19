В ПГНИУ почтят память жертв "пермского стрелка"

В ПГНИУ почтят память погибших при стрельбе, устроенной студентом Тимуром Бекмансуровым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

В кампусе ПГНИУ пройдет концерт классической музыки и хакатон "Добро без границ". Хакатон будет проходить в Точке кипения ПГНИУ (ул. Петропавловская, 117) с 9.30 до 15.00. С помощью 3d-принтеров участники смогут создать собственные произведения о доброте и любви к миру. Студенческие работы будут соединены в арт-объект, который станет символом борьбы с насилием.

Пространство для возложения цветов будет организовано у левого крыла корпуса 8. Минута молчания в кампусе ПГНИУ будет объявлена в 11.30. Сообщение и метроном будут транслироваться через динамики радио университета.

Также в память о погибших на территории вуза строят часовню.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время стрельбы обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. 28 декабря 2022 г. бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения.