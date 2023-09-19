Мэрия Магнитогорска требует с поставщика почти 1 млн рублей из-за выявленных дефектов в новых автобусах

Администрация Магнитогорска направила поставщику новых автобусов претензию о выплате штрафа в размере 910 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"В ходе эксплуатации в работе транспорта были обнаружены дефекты. Из-за этого часть автобусов была снята с маршрута и простаивает в гараже. Причина тому – бездействие недобросовестного подрядчика, поставившего в город ТС с низким качеством отдельных комплектующих, и не выполняющего гарантийные обязательства", - рассказали в администрации города.

Кроме того, поставщик нарушил сроки поставки транспорта. Ему было направлено уведомление с просьбой устранить выявленные дефекты, но он их так и не устранил. Теперь мэрия готова обратиться в суд, чтобы обязать поставщика устранить недостатки.