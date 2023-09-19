19 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Экспорт зерна выходит на третье место по статьям дохода российского бюджета

Экспорт продовольствия становится третьей по размеру статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа, передает РИА Новости со ссылкой на врио главы Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова.

"У нас экспорт АПК хорошо растет. Президент об этом говорил — мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые. Это львиная доля. Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник", — сказал Давыдов.

Главными импортерами российского зерна он назвал Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан, по словам Давыдова, эти страны стали "традиционными рынками" для российского продовольствия.

Примечательно, что в Российском зерновом союзе не согласны на счет Китая. Глава РЗС Аркадий Злочевский считает, что китайский рынок для российского зерна закрыт "на политическом уровне".

Теги: экспорт, доходы, продовольствие, зерно


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