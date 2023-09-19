19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Изъятый конфискат смогут передавать фронту

Вступило в силу постановления Правительства РФ, которое утверждает перечень имущества, обращенного в собственность государства и передаваемого Минобороны, МЧС и "Народному фронту".

Конфискованное (или бесхозное) имущество может быть обращено в собственность государства и уничтожено либо реализовано. В этот перечень включены: имущество военного назначения (в том числе средства индивидуальной бронезащиты и экипировки, снаряжение, войсковые и оптические приборы, средства химической защиты, запасные части к военной технике), квадрокоптеры, строительная, грузовая техника, транспортные средства, прицепы, квадроциклы, снегоходы, маломерные суда и запасные части к указанной технике, механизмы и вспомогательное инженерное оборудование, строительные инструменты и оборудование, информационное, компьютерное, телекоммуникационное оборудование и оргтехника, медицинские изделия и предметы личной гигиены, продукция бытового и хозяйственного назначения, тара и упаковка, древесина и продукты ее переработки, табак и табачные изделия.

Минобороны может использовать его для обеспечения потребностей Вооруженных Сил.

Сам перечень был установлен постановлением Правительства еще в 2019 году. Новое постановление уточняет механизм распоряжения конфискатом.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что по результатам антикоррупционных проверок в 2022 году в пользу государства были обращены почти 8 тыс. объектов имущества и взыскано более 250 млрд рублей неподтвержденных доходов.

Теги: конфискат, минобороны


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