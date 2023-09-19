Екатеринбурженку, упавшую под поезд метро, перевели в реанимацию

Жительницу Екатеринбурга, упавшую под поезд на станции метро "Проспект Космонавтов", перевели в реанимацию. О состоянии женщины сообщают в пресс-службе областного минздрава.

На данный момент 39-летняя екатеринбурженка уже прооперирована. В реанимации ее состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, инцидент произошел утром понедельника. По словам очевидцев, женщине якобы стало плохо и она упала на рельсы, угодив под поезд. С сочетанными травмами ее доставили в городскую больницу №36. По некоторым данным у женщины есть муж и 10-летний сын. На момент происшествия она была беременна, однако в дальнейшем о ее состоянии в данном ключе не сообщалось.

Движение метрополитена в Екатеринбурге было временно приостановлено, однако в 09.15 поезда снова начали курсировать.