19 Сентября 2023
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Фото: Leah Millis/Reuters

Байден вновь назвал Путина "диктатором"

Президент США Джо Байден вновь назвал своего российского коллегу Владимира Путина "диктатором".

"Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин", - приводит РИА Новости слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.

Напомним, эти слова – не первая попытка Байдена оскорбить Путина. В феврале 2023 г. президент США сделал подобное заявление, выступая с речью в Варшаве. Хотя в Белом доме и отрицали, что выступление американского лидера будет ответом на внешнеполитические заявления Путина, сделанные несколькими часами ранее, в итоге все равно слова Байдена звучали ответом на слова президента РФ.

В отличие от путинской, вся речь Байдена в Польше была посвящена военному конфликту на Украине и противостоянию Запада и России. В речь не вносили коррективы с учетом объявления о приостановке участия РФ в договоре СНВ-3. Байден назвал события на Украине "самой большой ***** в Европе после Второй мировой".

"Обращаюсь к русскому народу. Запад не хочет нападать на Россию, русские не являются нашими врагами. Путин может закончить ***** одним словом. США и Европа не стремятся к уничтожению России", - заявил Байден, назвав Путина "диктатором, стремящимся возродить свою империю".

Похожие выражения Байден допускал и по отношению к Китаю и его лидеру Си Цзиньпину. Руководителя Поднебесной Байден "опозоренным диктатором", а государство – "бомбой замедленного действия".

Теги: Джо Байден, Владимир Путин, США, Россия, диктатор


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