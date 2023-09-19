Бастрыкину доложат о расследовании смерти 11-месячной девочки в Лесном

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался смертью 11-месячной девочки в ЗАТО Лесном. Мать ребенка утверждает, что всему виной халатность врачей, которые игнорировали самочувствие ее дочери. Женщина также возмущена работой местного СКР, который на протяжение месяца так и не направил на исследование гистологию для выяснения причин смерти младенца.

Напомним, что еще в июле Кристина обратилась в дежурному врачу, жалуясь на сонливость, покашливание и отдышку дочери, однако специалист все списал на резекцию зубов. Вечером того же дня ребенка госпитализировали с затрудненным дыханием, рвотой и отсутствием мочи на протяжение всего дня. В детском отделении ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть № 91" некий врач С. провела осмотр, но, по словам Кристины, не начала лечение, заявив о хороших анализах.

Утром, заступивший на смену врач, осмотрела младенца и сразу же перевела ее в реанимацию, однако было поздно. Вечером следующего дня девочка скончалась. По словам Кристины, уже позднее выяснилось, что анализы сразу были плохими, однако врач С. почему-то якобы решила это проигнорировать.

По данному факту 4 августа было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Однако и это не сильно помогло в расследовании. Кристина заявляет, что даже спустя более чем месяц гистологию, результаты которой пролили бы свет на причины смерти дочери, так и не направили на исследование. В связи с этим женщина решила обратиться к главе СК России.

В центральном аппарате СК России поставлены на контроль ход и результаты расследования обстоятельств смерти ребенка в Свердловской области. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных результатах расследования", - заявили в пресс-службе СК России.