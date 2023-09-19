19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Нефть марки Brent впервые почти за год стоит больше 95 долларов

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до $95,02 за баррель. В последний раз этот сорт нефти стоил так дорого в ноябре 2022 года.

Стоимость нефти растет на новостях о добровольном сокращении добычи Россией и Саудовской Аравией до конца года. Аналитики считают, что в четвертом квартале это может привести не просто к росту цен на нефть, а к ее дефициту в размере до 2 млн баррелей в сутки. Сокращение запасов нефти может вылиться в волатильность на рынке уже в 2024 году.

Также высокие цены на нефть поддерживают китайские власти – они объявили о ряде серьезных мер по поддержке экономики страны, и инвесторы в них поверили.

Российские власти надеются за счет роста цен на нефть пополнить дефицитный бюджет. "Нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост", - заявил накануне Владимир Путин на совещание с экономическим блоком правительства.

Теги: нефть, баррель, добыча


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