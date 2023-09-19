Жителя Челябинска осудят за хищение денег у европейцев

В Челябинске местного жителя осудят за хищение денег у европейцев посредством сети Интернет.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, следствие считает, что в 2014 году обвиняемый предложил своим знакомым совместно учредить организацию по обработке платежей в сети Интернет. На территории одной из прибалтийских республик было создано партнерство по торговле товарами и услугами посредством сети Интернет. Расчетный счет открыт в другом государстве, а фактическая деятельность осуществлялась в Челябинске.

Обвиняемый незаконно получил коды платежных карт, принадлежащих четырем европейцам. В результате он похитил у них более 60 тыс. евро.