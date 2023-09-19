19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты не смогли выбрать спикера на первом заседании

Сегодня, 19 сентября, состоялось первое заседание Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Депутаты не смогли избрать председателя гордумы, но определили его заместителей.

Ожидалось, что новым спикером станет сотрудник УрФУ Анна Гурарий. Однако глава фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев предложил перенести вопрос об избрании председателя на следующее заседание. Депутаты поддержали это предложение единогласно.

На пост первого заместителя спикера был предложен Михаил Матвеев. В итоге за его кандидатуру проголосовали все 33 присутствовавших депутата.

На должность заместителя председателя предложили Илью Бондарева. Он также был избран, но не единогласно. Против проголосовал только депутат Константин Киселев.

Ранее он не поддержал кандидатуру Гурарий на пост спикера.

Анна Гурарий на мероприятии по вручению мандатов депутатам гордумы Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в понедельник в Екатеринбурге прошла торжественная церемония вручения мандатов депутатам городской думы восьмого созыва.

Теги: спикер, дума, заместители, депутаты, Екатеринбург


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