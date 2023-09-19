Зеленский прибыл в Нью-Йорк

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание Генассамблеи ООН.

"Дальше – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, саммит Целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", - написал Зеленский в своем telegram-канале.

В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством.

"Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Поблагодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - написал Зеленский.