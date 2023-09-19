19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ради экономии: российские бренды начали производить одежду в странах СНГ

Российские производители одежды начали шить ее в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии и других странах СНГ.

Этим занимаются такие компании, как "Снежная Королева", Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio. Ранее предпочтение отдавалось китайским фабрикам. Сегодня они столкнулись с различными проблемами: в разы увеличились сроки исполнения заказов, поставки товара, а также подорожали услуги по пошиву и логистика.

Что касается фабрик стран СНГ, то там развиты технологии, им предоставляют субсидии, которые позволяют получить привлекательную себестоимость производства — ниже, чем в Китае, Турции, России на 20-50%. Это позволяет брендам продавать произведенную там одежду по более привлекательным ценам.

Также фабрики СНГ могут предложить более быстрые сроки производства и ускоренную логистику — от трех до 20 дней. При этом оплата производится в рублях. Еще один плюс - льготные таможенные условия: ввоз в РФ продукции без пошлин или по сниженным тарифам, сообщают "Известия".

Напомним, более половины западных брендов, которые могут выйти на российский рынок в 2023-2024 годах, являются турецкими.

Теги: одежда, бренды


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