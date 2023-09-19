В Госдуме захотели ужесточить условия получения льготной ипотеки

Условия получения льготных ипотечных кредитов могут ужесточить в России.

Предлагается ее запретить без регистрации в регионе, где планируется покупка жилой недвижимости. Такую меру разработала группа депутатов Госдумы. Предложение направлено в Министерство строительства РФ. По словам депутатов, в настоящее время многие заемщики используют субсидируемые программы для приобретения жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, при том, что сами там не проживают.

Такие квартиры приобретаются с инвестиционной целью, что увеличивает спрос и разгоняет цены на недвижимость. По словам экспертов, ограничение может негативно сказаться на внутренней миграции, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, работающих граждан России до 36 лет могут включить в программу "Дальневосточная ипотека", которая предлагает жилье под 2%.