19 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили снизить налог при продаже недвижимости

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 19 сентября направит на заключение в кабмин РФ подготовленный проект закона об увеличении минимальной не облагаемой налогом при продаже имущества суммы с 1 млн до 2 млн руб.

Как предполагается, в случае продажи жилых домов, квартир, комнат, находящихся в собственности менее трех лет, НДФЛ в размере 13% с продавца будет взыскан от итоговой суммы проданного жилья, уменьшенной на 2 млн руб., вместо 1 млн руб., как в настоящее время. Как следует из пояснительной записке к документу, сейчас "при продаже в 2023 году полученной в наследство в 2021 году собственности за 4 млн руб. получатель наследства обязан будет заплатить налог в размере 13% от 3 млн руб.: 4 млн руб. - вся стоимость - минус 1 млн руб., не облагаемого налогом".

Согласно предложенной инициативе, сумма налога "будет вычитаться от 2 млн руб.: 4 млн руб. - вся стоимость - минус 2 млн руб., не облагаемого налогом".

Как отмечает депутат, это позволит сохранить семейный бюджет и даст возможность направить больше средств на покупку нового жилья, загородного дома или на ремонт другой имеющейся недвижимости, сообщает ТАСС.

Теги: Госдума, недвижимость, жилье, квартиры


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