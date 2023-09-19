Роскомнадзор предложил запретить доступ к информации об обходе блокировок

Роскомнадзор разработал проект приказа о критериях запрета распространения в Сети материалов с информацией об обходе блокировок.

Предлагается начать применение критериев 1 марта 2024 года. По данным ведомства, критерии должны действовать до 1 сентября 2029 года. Проект предлагает внести изменения в действующий приказ ведомства №25 от 27 февраля 2022 года, в котором перечисляются критерии для внесения материалов в интернете в Единый реестр запрещенной информации и их удаления.

Среди критериев для ограничения доступа к материалам об обходе блокировок Роскомнадзор, в частности, упоминает наличие информации, описывающей действия, позволяющие получить доступ к заблокированным в РФ ресурсам, а также побуждающей к таким действиям. В числе критериев также указано, например, наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем "загрузки программ для ЭВМ" к ресурсам или сетям, заблокированным в РФ.

Данные критерии не должны применяться к научной, научно-технической и статистической информации о способах получения доступа к заблокированной в РФ информации, сообщает "Коммерсант".

Ранее Минцифры предложил блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.