Школьникам в России расскажут о важности демократии и выборов

На интернет-ресурсе "Разговоров о важном" появились материалы к уроку "Избирательная система России", посвященному ее 30-летию.

По сценарию, разработанному при участии Центризбиркома РФ, школьникам прежде всего расскажут о демократии и важности участия в выборах, а затем предложат самим принять участие в самом голосовании.

Ученики старших классов проголосуют за новый элемент благоустройства в их школе, а в начальных классах школьники выберут президента сказочной страны. Как считают эксперты, предложенная палитра кандидатов неполная. По словам депутатов, такой урок должен вести не обычный учитель, а "погруженный" в тему профессионал, сообщает "Коммерсант".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о "Разговорах о важном" с российскими школьниками.