Путин поручил рассмотреть квоты на электромобили в такси и каршеринге

Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину РФ рассмотреть вопрос о наделении властей субъектов правом устанавливать количество электротранспорта в такси, каршеринге и общественном пассажирском транспорте.

Также правительство сможет предоставить властям регионов право регулировать перевозки по запросу пассажиров, наделить их полномочиями по организации и контролю за перевозками.

Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. Он должен выступить с соответствующим докладом до 1 февраля 2024 года.

Тем временем, в России наблюдается резкий рост продаж электромобилей. Показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. С начала текущего года россияне купили около 4,5 тыс. электрокаров.