Дискредитация армии: суд оштрафовал журналистку Прокопьеву*

В Пскове городской суд оштрафовал жительницу города на 35 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, речь идет о журналистке Светлане Прокопьевой*. Штраф назначили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации).

Максимальный размер штрафа по данной статье может достигать 500 тыс. руб. О начале административного расследования стало известно 6 сентября. Женщину внесли в реестр иностранных агентов Минюста России 16 июня за выступление против спецоперации и получение поддержки от иностранных источников, сообщает ТАСС.

Светлана Прокопьева внесена в список иноагентов*