Гладков: ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино
Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку на Шебекинский городской округ.
Как сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в небе над регионом было "сбито три воздушные цели". По словам губернатора, в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее были сбиты два украинских беспилотника над юго-западной частью полуострова Крым