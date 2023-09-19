19 Сентября 2023
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Фото: Администрация Сургута

Гладков: ПВО сбила три воздушные цели на подлете к Шебекино

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку на Шебекинский городской округ.

Как сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в небе над регионом было "сбито три воздушные цели". По словам губернатора, в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее были сбиты два украинских беспилотника над юго-западной частью полуострова Крым

Теги: ПВО, беспилотники, Украина


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