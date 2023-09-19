Ленобласть формирует инновационный подход в социальной сфере

Накануне стало известно, что сразу четыре социальных проекта из Ленинградской области стали победителями конкурса «Туда, где семья» фонда Тимченко. Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения с проектом «Дорога домой», Сланцевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» с проектом «Мы – семья», Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения с проектом «Код «ТОН» (Ты один? – НЕТ!) и Никольский ресурсный центр с проектом «Немного больше, чем просто дом» стали победителями в конкурсе, нацеленном на поддержку организаций соцзащиты, работающих с кризисными семьями на малых территориях.

И это при том, что конкуренция была весьма серьезной - 285 заявок из 63 регионов страны.

Впрочем, для Ленобласти это вполне закономерный результат, так как в регионе внимание социальной сфере уделяется особое, эта работа постоянно в фокусе внимания губернатора и регионального кабмина. В Ленинградской области успешно функционирует Координационный совет по делам многодетных семей. И результаты системной работы превращаются в реальные достижения.

Напомним, шесть лет назад в 47 регионе был принят «Социальный кодекс Ленинградской области», объединивший финансовые меры социальной поддержки граждан. Главной его целью было вывести за черту бедности и улучшить социальное самочувствие населения.

Как результат — сегодня Ленинградская область входит в ТОП-10 регионов России с самым низким уровнем бедности.

На состоявшемся V Форуме социальных инноваций регионов спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после доклада губернатора Александра Дрозденко высказала рекомендации относительно необходимости организации бОльшей поддержки регионов, где уделяется особое внимание социальной политике.

«Бюджет Ленинградской области является абсолютно социально ориентированным. Треть наших мер поддержки ориентирована на семьи с детьми. Решения в соцполитике позволили нам сохранить 7 место в Рейтинге по качеству жизни. В рамках проекта «Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской области» внедряются и развиваются новые сервисы, в числе которых проактивное назначение выплат и перевод отдельных мер на электронный сертификат. Также создана Виртуальная карта жителя, по которой станут доступны программы лояльности в сферах культуры, спорта и туризма. Сейчас в работе — внедрение электронного сертификата на приобретение детских товаров», — сообщил в своем выступлении на Форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Специалисты - участники V Форума социальных инноваций регионов также были заинтересованы опытом работы Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области, где реализуются инновации в социальном обслуживании: лица с инвалидностью получают профессиональное образование и возможность выхода в «большую жизнь» через сопровождаемое проживание и трудоустройство. Отметим, что эта практика поддержана Агентством стратегических инициатив и уже внедряется в ряде регионов России. Сейчас реализуется проект по созданию вокруг Мультицентра комплексной инклюзивной среды для работы и постоянного проживания. А с 2023 года в регионе стартовала реформа психоневрологических интернатов с акцентом на реабилитационном потенциале проживающих.

С 2024 года Ленобласть готовится запустить проект «Академия особого папы» для семей с детьми-инвалидами, технология «Социальная няня». Новым объектом социальной инфраструктуры в Ленинградской области стал Семейный Реабилитационно-Досуговый Центр «СеРДЦе», реализующий программы комплексной семейной реабилитации детей-инвалидов с ведущим методом «иппотерапия».

В эти сентябрьские дни в Ленобласти на территории курорта «Игора» в Приозерском районе проходит Гражданский форум, в ходе которого участники прямо в режиме реального времени реализуют свои социальные инициативы.

Одна из главных задач форума — вовлечь в разработку и реализацию социальных инициатив не только жителей, но и муниципальные власти Ленобласти.

И, наконец, стоит отдельно напомнить, что программы, насыщенные самыми разнообразными мерами комплексной поддержки участников СВО и членов их семей, в Ленинградской области реализуются постоянно. Уже создано три отделения филиала Госфонда «Защитники Отечества». Предоставляется порядка 60 региональных мер поддержки: ежемесячная компенсация за ЖКУ, безвозмездное предоставление в пользование технических средств реабилитации, стипендии губернатора студентам, ежемесячная выплата детям погибших военнослужащих, социальное такси, предоставление земельных участков. На каждую семью оформляется электронный социальный паспорт.