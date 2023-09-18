Сотрудник мэрии Екатеринбурга, доброволец СВО возглавил молодежный парламент при Госдуме

19 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: vk.com/artem.nikolaev96

Сотрудник мэрии Екатеринбурга, доброволец СВО возглавил молодежный парламент при Госдуме

Начальник управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга, доброволец СВО Артем Николаев возглавил молодежный парламент при Госдуме.

"Это большая ответственность и честь представлять интересы молодежи нашей страны в Госдуме. Сегодня я получил очень много поздравлений. Хочу сказать большое спасибо, это действительно очень приятно, но понимаю, что это аванс", - написал Николаев в своем telegram-канале.

На состоявшемся сегодня первом заседании Николаев отметил, что каждый регион России имеет уникальный опыт работы с молодёжью, нужно выявлять лучшие практики и создавать условия для их распространения.

"Мы не должны оставаться в стороне от вызовов, стоящими сегодня перед страной. Молодёжный парламент — подспорье для депутатов Госдумы. Нам нужно стать не просто экспертами в тех или иных вопросах, а помогать выявлять проблематику «на земле», искать возможные решения и давать развёрнутые предложения депутатам для законодательной проработки", — цитирует Николаева пресс-служба "Единой России".

Артем Николаев(2023)|Фото: vk.com/artem.nikolaev96

Теги: Артме Николаев, СВО, мэрия, администрация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети