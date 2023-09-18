Сотрудник мэрии Екатеринбурга, доброволец СВО возглавил молодежный парламент при Госдуме

Начальник управления молодежной политики мэрии Екатеринбурга, доброволец СВО Артем Николаев возглавил молодежный парламент при Госдуме.

"Это большая ответственность и честь представлять интересы молодежи нашей страны в Госдуме. Сегодня я получил очень много поздравлений. Хочу сказать большое спасибо, это действительно очень приятно, но понимаю, что это аванс", - написал Николаев в своем telegram-канале.

На состоявшемся сегодня первом заседании Николаев отметил, что каждый регион России имеет уникальный опыт работы с молодёжью, нужно выявлять лучшие практики и создавать условия для их распространения.

"Мы не должны оставаться в стороне от вызовов, стоящими сегодня перед страной. Молодёжный парламент — подспорье для депутатов Госдумы. Нам нужно стать не просто экспертами в тех или иных вопросах, а помогать выявлять проблематику «на земле», искать возможные решения и давать развёрнутые предложения депутатам для законодательной проработки", — цитирует Николаева пресс-служба "Единой России".