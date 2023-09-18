В Прикамье депутат может потерять землю за долги

Управление Росимущества в Пермском крае обратилось с иском к депутату Законодательного собрания Прикамья Николаю Благову. Истец требует с господина Благова 66,3 тыс. руб. долга по договору аренды земельного участка площадью 78 га.

Также теруправление настаивает, что договор должен быть расторгнут, пишет "Ъ-Прикамье". Исковое заявление Рос­имущества к индивидуальному предпринимателю Николаю Благову было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 31 августа. В разговоре с изданием Благов пояснил, что о новом иске Росимущества он слышит в первый раз.

"Будем смотреть, разбираться с юристами", - сказал Благов.