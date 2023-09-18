19 Сентября 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье депутат может потерять землю за долги

Управление Росимущества в Пермском крае обратилось с иском к депутату Законодательного собрания Прикамья Николаю Благову. Истец требует с господина Благова 66,3 тыс. руб. долга по договору аренды земельного участка площадью 78 га.

Также теруправление настаивает, что договор должен быть расторгнут, пишет "Ъ-Прикамье". Исковое заявление Рос­имущества к индивидуальному предпринимателю Николаю Благову было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 31 августа. В разговоре с изданием Благов пояснил, что о новом иске Росимущества он слышит в первый раз.

"Будем смотреть, разбираться с юристами", - сказал Благов.

Теги: Николай Благов, иск, земля


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