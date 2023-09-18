По водным артериям Югры "полетят" два новых "Метеора"

В Сургут по программе обновления речного пассажирского флота Югры прибыли два теплохода типа "Метеор 2020" производства АО "Зеленодольский завод имени Горького".

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта автономного округа, до конца навигации суда будут проходить испытания: загрузка балластом и проход по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск — Березово — Ханты-Мансийск.

В расписание движения пассажирских судов по магистральному маршруту Ханты-Мансийск — Березово новые "Метеоры" будут включены в навигацию 2024 г.