В Тобольске обновят могилы декабристов

Мэр Тобольска Максим Афанасьев анонсировал обновление различных могил Завального кладбиша.

"Все вы помните, что этот год у нас посвящён Михаилу Степановичу Знаменскому. Пришло время и главному событию года – обновлению места захоронения Михаила Степановича, с установкой на нем памятного монумента", - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Существующее старинное надгробие будет отреставрировано, рядом установлен памятник. Помимо этого, в рамках программы "Тобольск настоящий" будут отреставрированы 13 могил декабристов и других известных личностей на историческом Завальном кладбище. По части из них работы планируется закончить в этом году, остальные – в следующем, тогда же, в 2024-ом, начнутся работы и по благоустройству территории.