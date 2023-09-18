В Судогодском районе Владимирской области прошла акция «Сохраним лес»

Министерство лесного хозяйства Владимирской области напоминает, что в осенний период традиционно проходит акция «Сохраним лес», направленная на решение задач нацпроекта «Экология». 16 сентября центральное событие акции состоялось в Судогодском районе в рамках мероприятий, посвящённых Дню работников лесного хозяйства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, новые деревья были высажены на территории Андреевского лесничества, у памятного знака, установленного в честь Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Курганова, героически погибшего в ходе специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие министр лесного хозяйства области Евгений Малышев, депутат Законодательного Собрания Сергей Козлов, глава администрации Судогодского района Валерий Сафонов, и.о. директора Андреевского лесничества Ярославна Хромова, а также ученики школьного лесничества Андреевской средней школы, которая носит имя Алексея Курганова.

Участники акции почтили память земляка минутой молчания и возложили к монументу цветы.