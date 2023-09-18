18 Сентября 2023
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Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Промежуточные итоги приёмной кампании в образовательных медицинских учреждениях Владимирской области обсудили на заседании правительства

18 сентября одним из ключевых вопросов повестки оперативного совещания Правительства области, которое провёл Губернатор Александр Авдеев, стали итоги приёмной кампании во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медицинского университета и медколледжах региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, на данный момент в филиале ПИМУ обучается 131 студент, 41 ординатор занимается по 13 из 16 доступных у нас направлений. Сформированы шесть кафедр, на должности заведующих назначены опытные сотрудники из профессорского состава ПИМУ. При содействии Министерства образования решён вопрос с расселением иногородних студентов и ординаторов в общежитиях. Ремонт и оснащение в них очень достойные. Достигнуты договорённости о сотрудничестве филиала с Российским Красным Крестом, Владимирской епархией и рядом НКО. Создан волонтёрский центр из числа студентов по разным направлениям деятельности. 

авдеев, совещание(2023)|Фото: avo.ru

«Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, где есть доступ в интернет. Приступили к проработке вопроса об открытии педиатрического факультета в 2024 году», - сообщила исполняющая обязанности директора филиала Юлия Арсенина. 

Губернатор поручил в течение года решить вопрос с дополнительными площадями: «К 2025-2026 году филиалу точно понадобится ещё один корпус и, соответственно, места в общежитии. Важно уже сейчас начинать решать эту задачу, учесть её при планировании бюджета».

авдеев, совещание(2023)|Фото: avo.ru

На совещании также обсудили ситуацию со средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения. На данный момент в регионе подготовку специалистов со средним медицинским образованием осуществляют четыре колледжа по шести специальностям. В этих специализированных ссузах учится более 3 тысяч человек. 

 

Теги: александр авдеев, приемная кампания,


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