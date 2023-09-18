18 Сентября 2023
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Фото: Газпромнефть-Развитие

В Иртыш выпустили более миллиона мальков краснокнижного осетра

Предприятия "Газпром нефти" выпустили в Иртыш более миллиона мальков сибирского осетра в рамках масштабного проекта по восполнению популяции ценных, редких и исчезающих видов рыбы. Единым оператором по проекту выступает "Газпромнефть-Развитие", сообщило Накануне.RU предприятие.

Выпуск осетра проводили специалисты Федерального агентства по рыболовству под контролем экологов "Газпром нефти". Мальков выращивали в течение 4-х месяцев до оптимальной навески на Абалакском заводе. Директор по общим вопросам "Главрыбвода" Игорь Ивлев отметил, что предприятия "Газпром нефти" вносят существенный вклад в государственные программы по сохранению биологического разнообразия водоемов.

"Одна из них нацелена на восстановление популяции сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Мощности Абалакского экспериментального рыборазводного завода позволят нам в течение ближайших лет совместно с предприятиями, работающими в Западной Сибири, нарастить темпы воспроизводства и вывести ценную рыбу из-под угрозы исчезновения", – сказал он.

Проект реализуют под эгидой программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти".

"Ежегодно компания поддерживает волонтерские и экологические инициативы. Выпуск миллионов мальков является частью этой большой работы, нацеленной на то, чтобы сохранить уникальную экосистему регионов нашей деятельности", – прокомментировал глава дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Айдар Сарваров.

Молодь осетра пройдет по Оби и выйдет к местам постоянного обитания в Обской губе. Всего по своей программе "Газпром нефть" совместно с "Главрыбводом" выпустит в этом году в водоемы России более 5,4 млн мальков рыбы в 7 регионах.

Теги: Газпромнефть-Развитие, осетр, Иртыш


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