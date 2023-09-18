ТМК выбрала лучшие бизнес-проекты с экономическим эффектом около 2 млрд рублей

Трубная металлургическая компания (ТМК) назвала лучшие инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов по итогам 19-го корпоративного форума "Горизонты". В мероприятии приняли участие около 700 сотрудников предприятий компании из разных регионов России, сообщает пресс-служба ТМК.

Форум проводит корпоративный университет ТМК2U. Его центральным событием является Молодежная научно-практическая конференция (МНПК). В рамках МНПК представители заводов и управляющей компании презентовали более 250 проектов по четырем повесткам — Бизнес, Digital, Металлургия SMART, Стратегия устойчивого развития — и 18 трекам.

Победителями и призерами МНПК стали проекты по повышению качества нержавеющих труб, разработке технологии сварки труб большого диаметра из высокопрочных марок стали, оптимизации производственных затрат, повышению энергоэффективности оборудования, организации единого центра компетенций в области безопасности труда и другие. В рамках обновленного пятидневного ИТ-трека сотрудники команды ИТ-специалистов компании, объединенные брендом ТМК++, создали и защитили прототип решений для кадровой и маркетинговой служб, прошли киберучения по отражению атак на ИТ-инфраструктуру и провели короткие презентации-питчинги идей.

В конкурсе рационализаторских предложений и проектов "Парк идей" первое место занял проект комплексной системы "Электронный секретарь руководителя" для цифровизации и оптимизации процессов делопроизводства. Также в рамках форума прошел конкурс молодых мастеров производства "Мастерская лидерства", где оценивались лидерские компетенции, системное мышление и управление командой.

Пресс-служба компании добавляет, что за годы работы форум "Горизонты" позволил сформировать действенную систему поиска, отбора и продвижения наиболее одаренных, подготовленных, инициативных специалистов и руководителей ТМК. В 2024 году форуму исполнится 20 лет.