Во Владивостоке в судебном порядке требуют снести памятник Солженицыну

В Ленинском районом суде Владивостока зарегистрировали иск от жителя Тынды, который требует демонтировать в столице Приморья памятник писателю Александру Солженицыну.

Иск подан к администрации города, управлению градостроительства и архитектуры Владивостока, а также к местной думе.

"В обоснование требований административный истец указывает на то, что Солженицын А.И. – спорная фигура в современной России", - сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Приморского края.

Памятник Солженицыну на Корабельной набережной Владивостока был установлен в 2015 году. Средства на скульптуру выделил "Владивостокский морской рыбный порт".

Солженицын пробыл во Владивостоке три дня в 1994 году после возвращения из эмиграции. Во время пребывания в городе он побывал на митинге, дал два интервью, встретился со студентами Дальневосточного государственного технического университета и представителями местных властей. Затем на поезде по Транссибирской магистрали писатель уехал в Москву.

Через несколько дней после открытия на памятнике появилась надпись "Иуда". Полиция выяснила, что ее повесил первый секретарь владивостокского городского комитета общероссийской общественной молодежной организации "Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации", помощник депутата Законодательного собрания Приморского края Максим Шинкаренко, который за год до этого год безуспешно добивался установки во Владивостоке памятника Сталину.