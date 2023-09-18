18 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Этап восстановления российской экономики завершён – Путин

Владимир Путин провел совещание с экономическим блоком правительства по проекту бюджета на 2024 год. Судя по всему, в администрации президента настроения царят гораздо более спокойные, чем, например, в Центральном банке России.

Так, Путин заявил, что "текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная". Он продолжает считать, что "по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов".

"Напомню, что еще в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2%. Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили – 1,2 ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше – 2,8%", - заявил Путин.

"В целом стабилизируется ситуация и в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом. Да, в целом пока – начиная с года – там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", - добавил президент.

По его словам, ненефтегазовые доходы "значительно выше прошлогодних показателей", а нефтегазовые в июле-августе "восстановились приблизительно до уровня прошлого года".

Путин согласился с тем, что ослабление рубля является проблемой и призвал выяснить причины этого явления.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершён. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития", - заявил Путин.

Теги: владимир путин, экономика, ввп, курс рубля


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