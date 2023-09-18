Правительство Москвы ушло в отставку
Правительство Москвы отправлено в отставку.
Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС
Напомним, сегодня состоялась инаугурация Собянина.
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Правительство Москвы отправлено в отставку.
Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, пишет ТАСС
Напомним, сегодня состоялась инаугурация Собянина.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС