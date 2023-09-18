В Челябинской области задержали местного жителя, угнавшего два автомобиля

В Магнитогорске сотрудники полиции задержали подозреваемого в угонах отечественных автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратились местные жители, которые сообщили об угоне автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110, которые были оставлены на ночь возле домов. Машины нашли на городских улицах.

Установлено, что подозреваемый на территории Правобережного района вскрыл дверь припаркованного автомобиля ВАЗ-2106, смог его завести и уехать. Машину он оставил на территории Левобережного района. Таким же образом он угнал ВАЗ-2110, которое также оставил на одной из улиц города.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 24-летний житель города. Возбуждены уголовные дела.