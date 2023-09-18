Украина хочет отсудить у Венгрии, Словакии и Польши компенсацию за зерновое эмбарго

Украина намерена отсудить компенсации через суд Всемирной торговой организации у Венгрии, Словакии и Польши. Эти страны ввели зерновое эмбарго для украинских пшеницы, ячменя, рапса и подсолнечника.

Пока только Болгария прислушалась к решению Еврокомиссии, которая сняла запреты на ввоз в Восточную Европу украинского зерна. Это обернулось для Софии внутренними протестами: фермеры перекрывают своей техникой автодороги по всей стране, требуя поддержать запрет на ввоз украинского зерна.

Пока не понятно, какие меры может применить к взбунтовавшимся членам ЕС Брюссель и будут ли они для Венгрии, Словакии и Польши страшнее недовольства собственных фермеров.