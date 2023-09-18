В Магнитогорске директора муниципального предприятия подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей

В Челябинской области директора муниципального предприятия "Магнитогорскинвестстрой" подозревают в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый совместно с начальником управления по содержанию объектов благоустройства муниципального предприятия летом 2022 года в Магнитогорске похитили материалы, предназначенные для строительства и облагораживания автомобильных дорог, принадлежащие "Магнитогорскинвестстрой".

Муниципальному предприятию был причинен ущерб в размере более 2 млн рублей.