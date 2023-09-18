Новым депутатам гордумы Екатеринбурга вручили мандаты

Сегодня в Екатеринбурге прошла торжественная церемония вручения мандатов депутатам городской думы восьмого созыва. На церемонии присутствовали представители районных администраций, а также спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов. Поздравить народных избранников пришел и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Всего сегодня было вручено 35 мандатов: 25 по одномандатным округам и 10 по единому избирательному округу. Напомним, что победу на выборах в Екатеринбургскую думу по одномандатным округам одержали следующие кандидаты:

Михаил Матвеев (округ №1);

Станислав Киселев (округ №2);

Дмитрий Сторожилов (округ №3);

Татьяна Вяткина (округ №4);

Алексей Смирнов (округ №5);

Александр Колесников (округ №6);

Алексей Мещеряков (округ №7);

Александр Альшевских (округ №8);

Анна Гурарий (округ №9);

Артур Зиганшин (округ №10);

Владимир Крицкий (округ №11);

Виталий Чачин (округ №12);

Александра Журавлева (округ №13);

Павел Пустозеров (округ №14);

Михаил Вечкензин (округ №15);

Алексей Шестаков (округ №16);

Владислав Овчинников (округ №17);

Игорь Володин (округ №18);

Алексей Вихарев (округ №19);

Дмитрий Николаев (округ №20);

Марина Харитонова (округ №21);

Дмитрий Сергин (округ №22);

Елена Бондаренко (округ №23);

Виктор Сомиков (округ №24);

Сергей Павленко (округ №25).

По единому избирательному округу вошли:

от партии ЛДПР - бизнесмен Николай Вахрушев и помощница Алексея Вихарева Ксения Лещенко ;

и помощница Алексея Вихарева ; от КПРФ - жена главы реготделения КПРФ Александра Ивачева - Виктория Ивачева ;

; от "Единой России" - президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков , экс-глава регионального министерства сельского хозяйства и гендиректор УК "Агро-Актив" И лья Бондарев , депутат гордумы седьмого созыва Анастасия Немец ;

, экс-глава регионального министерства сельского хозяйства и гендиректор УК "Агро-Актив" И , депутат гордумы седьмого созыва ; от партии "Яблоко" - депутат гордумы седьмого созыва Константин Киселев ;

; от партии "Новые люди" - основатель и директор группы компаний "Априори" Сергей Козлов ;

; от "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - юрист, директор по правовым вопросам строительной компании Денис Хаванцев.

В завершении церемонии вокальный проект "Sample" исполнил песню, посвященную уральской столице. Первое заседание нового созыва состоится уже 19 сентября.

Ранее сообщалось, что новым спикером гордумы Екатеринбурга станет сотрудник УрФУ Анна Гурарий. Ожидается, что она сменит на этом посту Игоря Володина, который недавно оказался в эпицентре международного скандала.