18 Сентября 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Новым депутатам гордумы Екатеринбурга вручили мандаты

Сегодня в Екатеринбурге прошла торжественная церемония вручения мандатов депутатам городской думы восьмого созыва. На церемонии присутствовали представители районных администраций, а также спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов. Поздравить народных избранников пришел и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Всего сегодня было вручено 35 мандатов: 25 по одномандатным округам и 10 по единому избирательному округу. Напомним, что победу на выборах в Екатеринбургскую думу по одномандатным округам одержали следующие кандидаты:

  • Михаил Матвеев (округ №1);
  • Станислав Киселев (округ №2);
  • Дмитрий Сторожилов (округ №3);
  • Татьяна Вяткина (округ №4);
  • Алексей Смирнов (округ №5);
  • Александр Колесников (округ №6);
  • Алексей Мещеряков (округ №7);
  • Александр Альшевских (округ №8);
  • Анна Гурарий (округ №9);
  • Артур Зиганшин (округ №10);
  • Владимир Крицкий (округ №11);
  • Виталий Чачин (округ №12);
  • Александра Журавлева (округ №13);
  • Павел Пустозеров (округ №14);
  • Михаил Вечкензин (округ №15);
  • Алексей Шестаков (округ №16);
  • Владислав Овчинников (округ №17);
  • Игорь Володин (округ №18);
  • Алексей Вихарев (округ №19);
  • Дмитрий Николаев (округ №20);
  • Марина Харитонова (округ №21);
  • Дмитрий Сергин (округ №22);
  • Елена Бондаренко (округ №23);
  • Виктор Сомиков (округ №24);
  • Сергей Павленко (округ №25).

По единому избирательному округу вошли:

  • от партии ЛДПР - бизнесмен Николай Вахрушев и помощница Алексея Вихарева Ксения Лещенко;
  • от КПРФ - жена главы реготделения КПРФ Александра Ивачева - Виктория Ивачева;
  • от "Единой России" - президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков, экс-глава регионального министерства сельского хозяйства и гендиректор УК "Агро-Актив" Илья Бондарев, депутат гордумы седьмого созыва Анастасия Немец;
  • от партии "Яблоко" - депутат гордумы седьмого созыва Константин Киселев;
  • от партии "Новые люди" - основатель и директор группы компаний "Априори" Сергей Козлов;
  • от "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - юрист, директор по правовым вопросам строительной компании Денис Хаванцев.

Мероприятие по вручению мандатов депутатам гордумы Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

В завершении церемонии вокальный проект "Sample" исполнил песню, посвященную уральской столице. Первое заседание нового созыва состоится уже 19 сентября.

Анна Гурарий на мероприятии по вручению мандатов депутатам гордумы Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Ранее сообщалось, что новым спикером гордумы Екатеринбурга станет сотрудник УрФУ Анна Гурарий. Ожидается, что она сменит на этом посту Игоря Володина, который недавно оказался в эпицентре международного скандала.

Мероприятие по вручению мандатов депутатам гордумы Екатеринбурга(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: дума, депутаты, вручение, Екатеринбург


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