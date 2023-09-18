Правительство поддержало увеличение сроков ремонта машин по ОСАГО до 45 дней

Российское правительство поддержало законопроект об увеличении предельного срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Автором инициативы является сенатор Андрей Кутепов. Необходимость увеличения сроков ремонта он объяснил санкционным давлением на диллеров.

При этом в пояснительной записке к законопроекту Кутепов не приводит статистики, подтверждающей необходимость увеличения сроков. Поэтому в отзыве правительства отмечается, что сроки можно будет увеличивать только тогда, когда у лидера нет необходимых запчастей или материалов.

Чтобы предотвратить злоупотребления правительство предлагает "проработать механизмы" документального подтверждения возможности ремонта в срок до 30 рабочих дней, передают "Ведомости".