В свинине челябинской мясоперерабатывающей компании нашли антибиотик

В пробе продукции мясоперерабатывающей компании из Челябинской области нашли антибиотик пенициллинового ряда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в Южноуральске у индивидуального предпринимателя были отобраны пробы свинины (лопатка бескостная категория А замороженная). В пробе выявили содержание лекарственного вещества

"Установлено, что данная свинина произведена ООО Мясоперерабатывающей компанией "Ромкор" (Челябинская область, город Еманжелинск). Партия общим весом почти 8,2 тонны была выпущена в оборот 25 июля текущего года", - рассказали в пресс-службе управления.

В настоящий момент устанавливается, как антибиотик попал в пищевую продукцию. Декларацию о соответствии ЕАЭС на полуфабрикаты мясные и из мяса птицы кусковые (охлажденные, подмороженные и замороженные) данного производителя признали недействительной. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований объявлены производителю и владельцу продукции.

Предприятию рекомендовали устранить нарушения в кратчайшие сроки и усилить контроль за качеством выпускаемой пищевой мясной продукции. Также они должны предоставить в Россельхознадзор информацию об остатках небезопасной продукции и провести самостоятельное расследование.