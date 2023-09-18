Конституционный суд Грузии рассмотрит вопрос импичмента президента

В Конституционном суде Грузии находится вопрос об объявлении импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили.

Он зарегистрирован и находится на рассмотрении инстанции, приводит ТАСС заявление суда. Документ рассмотрят в течение месяца.

Напомним, 1 сентября правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Поводом стала поездка Зурабишвили в европейские страны в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее правительство страны отказалось поддержать такое турне. При этом в партии заранее признают, что довести импичмент до конца им не удастся, поскольку процедура требует поддержки 100 депутатов, то есть нужны голоса в том числе оппозиции.

Вскоре Зурабишвили отказалась уходить в отставку после начала процедуры импичмента, которую инициировала правящая партия "Грузинская мечта".

"Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке", - заявила Зурабишвили в своем видеообращении.