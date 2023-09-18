18 Сентября 2023
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Фото: president.ge

Конституционный суд Грузии рассмотрит вопрос импичмента президента

В Конституционном суде Грузии находится вопрос об объявлении импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили.

Он зарегистрирован и находится на рассмотрении инстанции, приводит ТАСС заявление суда. Документ рассмотрят в течение месяца.

Напомним, 1 сентября правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Поводом стала поездка Зурабишвили в европейские страны в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее правительство страны отказалось поддержать такое турне. При этом в партии заранее признают, что довести импичмент до конца им не удастся, поскольку процедура требует поддержки 100 депутатов, то есть нужны голоса в том числе оппозиции.

Вскоре Зурабишвили отказалась уходить в отставку после начала процедуры импичмента, которую инициировала правящая партия "Грузинская мечта".

"Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке", - заявила Зурабишвили в своем видеообращении.

Теги: Саломе Зурабишвили, президент, Грузия, импичмент


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Ранее 08.09.2023 08:14 Мск Президент Грузии посоветовала всем "перестать мечтать" об ее отставке
Ранее 01.09.2023 11:01 Мск Правящая партия Грузии попытается провести импичмент президента, но у нее ничего не получится

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