Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

В Копейске Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

ДТП произошло сегодня днем на проспекте Победы. Водитель Volkswagen Polo при перестроении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Prius. После удара Volkswagen совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford.

В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen и пассажир Toyota – 8-летний мальчик. Они госпитализированы в больницу.