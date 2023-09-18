На территории ПГНИУ начато строительство храма-часовни в память о жертвах стрельбы

На территории ПГНИУ начато строительство храма-часовни, сообщили Накануне.RU в пермской митрополии.

"По благословению Главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, начато строительства храма-часовни во имя святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, просветителей Словенских, на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ)", - говорится в сообщении.

Ранее идея строительства на территории университета храма-часовни в память о трагедии, случившейся 20 сентября 2021 года была одобрена Ученым Советом ПГНИУ и утверждена решением Наблюдательного Совета университета. Строительство также поддержали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр образования Валерий Фальков и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Добавим, что 25 января секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка освятил место будущей часовни.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время стрельбы обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. 28 декабря 2022 г. бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения.