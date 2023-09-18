В Екатеринбурге из горевшего бизнес-центра эвакуировали 2 тысячи человек

В понедельник в Екатеринбурге тушили пожар в местном бизнес-центре.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре на улице Мамина-Сибиряка в уральской столице. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что в бизнес-центре произошло возгорание в помещении на третьем этаже.

Огнеборцами была организована эвакуация людей из здания. На месте работали 42 человека и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

В пятом часу вечера открытое горение было ликвидировано. По уточненной информации, площадь пожара составила 10 квадратных метров. По данным МЧС, из здания были эвакуированы около 2 тысяч человек. По сведениям ведомства, пострадавших нет.