18 Сентября 2023
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Политика За рубежом
Фото: instagram.com/nikita_mazepin

Суд ЕС постановил снять санкции с сына совладельца "Уралхима" Мазепина

Европейский суд общей юрисдикции приостановил санкции в отношении автогонщика Никиты Мазепина, сына совладельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина.

В марте 2023 года Совет ЕС уже обязывали снять с Мазепина-младшего ограничения, но тогда власти Евросоюза спустя две недели ввели в отношении автогонщика новые санкции.

В июле этого года Мазепин-младший добился частичного снятия санкций: ему позволили въезжать в ЕС, вести переговоры со спонсорами и командами "Формулы-1", получать доход от этого спорта.

Защита Мазепина считает, что Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, а обвинения в адрес гонщика основываются на вымышленных доказательствах, передает РБК. Совет ЕС называл Мазепина-младшего "физическим лицом", являющимся сыном "влиятельного бизнесмена", "представляющего значимый источник поступлений для правительства Российской Федерации".

Теги: никита мазепин, дмитрий мазепин, уралхим, санкции


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