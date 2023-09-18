18 Сентября 2023
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Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Из питерской школы заставили уволиться учительницу, критиковавшую министерство

Из питерской школы №144 вынудили уволиться учительницу русского языка Наталью Волкову, которая резко критикует проводимую Министерством просвещения образовательную политику. Об этом заявил член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.
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"Ее выдавили из школы. Директор ее вызвала и заставила подписать увольнительную", - сказал он.

Волкова принимала участие в профессиональных конкурсах, в мероприятиях по наставничеству, была победителем ряда конкурсов, занималась снижением бюрократической нагрузки и даже имеет на этом основании благодарственное письмо от Минпросвещения и Рособрнадзора. Она не имела выговоров, взысканий, жалоб родителей. Родители и дети ее любят. Но вместо этого ее увольняют без объяснения причин. При этом ей посоветовали "проявить порядочность" и молчать.

"О какой порядочности может говорить подлец, когда он это делает?" - возмущается членкор РАН.

Он призывает, напротив, к максимальной огласке. Если министр просвещения Сергей Кравцов ни при чем, он ее восстановит и накажет виновных в этой расправе. Если же нет, то дальнейшее нахождение Кравцова на своем посту означает угрозу русской школе, уверен Савватеев.

Теги: школа, увольнение, учителя


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